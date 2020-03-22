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"Играй дома", – украинские баскетболисты НБА призвали не выходить на улицу во время карантина

22 марта, 18:55

Вадим Авдасев

Святослав Михайлюк и Алексей Лэнь присоединились к социальной рекламе против коронавируса

Если в начале эпидемии коронавируса спортсмены в основном выступали жертвами, то сейчас они все больше присоединяются к акциям в поддержку борьбы с болезнью. Мы сообщали, что Владимир Кличко принял участие в социальной рекламе "Останься дома" в Германии. Включились в социальную рекламу и оба наших игрока Национальной баскетбольной ассоциации.

22-летний Святослав Михайлюк из "Детройт Пистонс" и 26-летний Алексей Лэнь из "Сакраменто Кингз" присоединились к кампании с призывом не выходить из дома. "Если ты когда-то мечтал играть для миллионов людей по всему миру, то сейчас это твой шанс. Играй дома, играй для мира", – говорится в в обращении.

INSTAGRAM

Уроженец Черкасс Михайлюк еще добавил от себя на английском языке: "Сейчас мы как никогда – одна команда". К слову, еще один украинский баскетболист, бывший игрок НБА Кирилл Фесенко собрался на курсы по программированию.

Читайте, как знаменитый французский велогонщик создал Instagram для козы. И выкладывает туда забавные фотографии.

Смотрите, как Святослав Михайлюк проводит тренировку

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Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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карантин баскетбол НБА коронавирус Святослав Михайлюк

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