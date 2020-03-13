Игрок НБА, чья болезнь привела к остановке сезона, извинился за свое нелепое поведение накануне

Французский баскетболист Руди Гобер, который заболел новым вирусом, изменил свое поведение. Мы сообщали, что Гобер смеялся над коронавирусом, но заразился. Из-за этого случая с игроком "Юты Джаз" остановили регулярный сезон НБА.
Очень скоро 27-летний спортсмен осознал нелепость своей шутки и решил за нее извиниться:
"Я хочу поблагодарить всех за проявленную заботу и поддержку в течение последних 24 часов. С тех пор как я узнал о своем диагнозе, я пережил столько эмоций… В основном страх, тревогу и смущение. Первое и самое важное: я хотел бы публично извиниться перед всеми, кого мог подвергнуть опасности. В тот момент я понятия не имел, что заразился. Я был неосторожен и меня ничто не может оправдать.
Надеюсь, моя история станет уроком для других и заставит всех отнестись к этому серьезно. Я сделаю все возможное, чтобы использовать мой опыт для обучения других людей и предотвращения распространения этого вируса. Обо мне очень хорошо заботятся и я полностью выздоровею. Еще раз спасибо вам за вашу поддержку. Я призываю всех соблюдать все необходимые шаги, чтобы оставаться в безопасности и здоровыми. Люблю".
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Напомним, за океаном приостановили регулярные чемпионаты и в НБА, и в НХЛ.
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