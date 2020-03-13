Игрок НБА, чья болезнь привела к остановке сезона, извинился за свое нелепое поведение накануне

Руди Гобер не знал, что болен, когда хотел пошутить над страхом перед коронавирусом

Французский баскетболист Руди Гобер, который заболел новым вирусом, изменил свое поведение. Мы сообщали, что Гобер смеялся над коронавирусом, но заразился. Из-за этого случая с игроком "Юты Джаз" остановили регулярный сезон НБА.

Очень скоро 27-летний спортсмен осознал нелепость своей шутки и решил за нее извиниться:

"Я хочу поблагодарить всех за проявленную заботу и поддержку в течение последних 24 часов. С тех пор как я узнал о своем диагнозе, я пережил столько эмоций… В основном страх, тревогу и смущение. Первое и самое важное: я хотел бы публично извиниться перед всеми, кого мог подвергнуть опасности. В тот момент я понятия не имел, что заразился. Я был неосторожен и меня ничто не может оправдать. Надеюсь, моя история станет уроком для других и заставит всех отнестись к этому серьезно. Я сделаю все возможное, чтобы использовать мой опыт для обучения других людей и предотвращения распространения этого вируса. Обо мне очень хорошо заботятся и я полностью выздоровею. Еще раз спасибо вам за вашу поддержку. Я призываю всех соблюдать все необходимые шаги, чтобы оставаться в безопасности и здоровыми. Люблю". В тренде Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

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Напомним, за океаном приостановили регулярные чемпионаты и в НБА, и в НХЛ.

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