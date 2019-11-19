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Игрок НБА не заплатил порноактрисе за ночь. Она потребовала деньги, иначе раскроет его имя

19 ноября, 20:45

Девушка утверждает, что игрок "Оклахома-Сити Тандер" не заплатил ей ни за перелет, ни за встречу

/ Фото: Twitter

Порноактриса Теанна Трамп обвинила баскетболиста команды НБА "Оклахома-Сити Тандер" в том, что он не заплатил ей за встречу, утверждает Fadeaway World. Звезда фильмов для взрослых заявила, что прилетела к баскетболисту на встречу, они занимались сексом, однако тот не заплатил ей ни за перелет, ни за встречу.

Теанна Трамп потребовала его заплатить обещанные деньги, иначе она раскроет его имя. Отметим, что минимальная зарплата в "Оклахоме" составляет 1,4 млн долларов, а главная звезда команды Крис Пол за сезон 2019/20 заработает 38 млн долларов.

Ранее мы писали, что голландская гимнастка Верона ван де Лер восемь лет проработала в порно и решила завязать. Она была вице-чемпионкой мира и мультимедалисткой на Евро-2002, но личные проблемы и скандальные ситуации заставили девушку поменять род деятельности.

Ранее мы писали, что одноклубник Малиновского получил крутые подарки от всемирно известной порностудии. Партнер Малиновского по "Аталанте" получил специальный подарок от порностудии. Футболист поделился фотографиями, где ему подарили сумки и рюкзаки.

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НБА баскетболист порноактриса Оклахома-Сити Тандер

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

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