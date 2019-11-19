Игрок НБА не заплатил порноактрисе за ночь. Она потребовала деньги, иначе раскроет его имя

Девушка утверждает, что игрок "Оклахома-Сити Тандер" не заплатил ей ни за перелет, ни за встречу

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Порноактриса Теанна Трамп обвинила баскетболиста команды НБА "Оклахома-Сити Тандер" в том, что он не заплатил ей за встречу, утверждает Fadeaway World. Звезда фильмов для взрослых заявила, что прилетела к баскетболисту на встречу, они занимались сексом, однако тот не заплатил ей ни за перелет, ни за встречу.

Теанна Трамп потребовала его заплатить обещанные деньги, иначе она раскроет его имя. Отметим, что минимальная зарплата в "Оклахоме" составляет 1,4 млн долларов, а главная звезда команды Крис Пол за сезон 2019/20 заработает 38 млн долларов.

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