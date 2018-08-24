Игрок НБА сыграл в баскетбол на раздевание со своей девушкой и показал видео

Сегодня, 21:49

Деджанте Мюррей и модель Джилли Анаис сыграли в баскетбол на раздевание, девушка проиграла

Баскетболист сыграл на раздевание со своей девушкой
Баскетболист сыграл на раздевание со своей девушкой

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио Сперс" Деджанте Мюррей сыграл со своей девушкой, моделью Джилли Анаис, в баскетбол на раздевание. Видео пара опубликовала на совместном YouTube канале Мюррея и его подруги.

По правилам игры, при каждом заброшенном мяче соперник обязан снимать аксессуар или одежду. 21-летний Мюррей набрал десять очков, вынудив Анаис остаться практически в нижнем белье. На счету девушки всего один результативный бросок.

Мюррей провел в Национальной баскетбольной ассоциации два полноценных сезона, оба в составе "Сперс". В сезоне-2017/2018 игрок набирал в среднем около восьми очков за матч.

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Сегодня|Спорт

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