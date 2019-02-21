Игрок сборной Украины Иссуф Санон: "В следующем сезоне попасть в НБА? Зависит от того, как себя покажу"

Задрафтованный "Вашингтоном" украинский баскетболист – о девушке из Украины, "наказании за убийство" и перспективах в НБА

Иссуф Санон. Фото: Александр Яремчук

Игрок сборной Украины Иссуф Санон: "В следующем сезоне попасть в НБА? Зависит от того, как себя покажу" Павлова Елена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e56/707/5c6e567076eda.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e56/707/5c6e567076eda.jpg 2019-02-21T09:49:07+02:00 Баскетбол Задрафтованный "Вашингтоном" украинский баскетболист - о девушке из Украины, "наказании за убийство" и перспективах в НБА

19-летний защитник словенской "Олимпии" и сборной Украины Иссуф Санон, задрафтованный клубом НБА "Вашингтоном", в интервью рассказал нам о связи с "Уизардс", чемпионате Словении, "олд скул" Айверсона, любви к рэпу, девушке из Украины и "наказании за убийство".

— Иссуф, 22 февраля в отборе ЧМ Украина сыграет с Черногорией, с которой ты хорошо знаком.

— Они все играли против меня. Я не могу сказать, что играю против какой-то суперкоманды и нет смысла нервничать. У нас сплоченная сборная, мне нравится ее энергия. Надеюсь, мы выиграем.

— Несмотря на проблемы, в Украине каждый год появляется хорошая молодежь. За счет чего?

— Думаю, что в каждой стране есть таланты. И надеюсь, что в Украине они будут раскрываться, со временем она вернется на прежниий уровень. Чемпионат поднимется, к нам начнут приезжать хорошие легионеры, как раньше в "Донецке" играл Пи Джей Таккер, Карри, в "Азовмаше" — Эль Амин, в "Днепре" — Патрик Беверли, который сейчас в НБА.

— Тебя устраивает уровень чемпионата Словении?

— Думаю, он на одном уровне с чемпионатом Украины. Но мы играем еще в Лиге чемпионов и в Адриатической лиге. В этих двух турнирах много хороших игроков, против Сани Липового играл два раза. Много ребят, выступавших в НБА. В прошлом сезоне, когда я приехал, было очень тяжело, потому что не был готов ни физически, ни ментально. До этого я играл в "Днепре" и никогда на таком уровне. Мне приходилось после тренировок и оставаться, и в качалку ходить, и бегать, чтобы привести себя в подходящую физическую форму.

— Что хотелось бы улучшить?

— Работаю над левой рукой, над броском, в том числе дальним. До того, как приехал в "Олимпию", я очень плохо бросал. Сейчас ситуация улучшается, и это видно с каждой игрой.

— А твоя сильная сторона?

— Защищаться могу даже с закрытыми глазами. Это то, от чего я получаю кайф. Когда перешел в "Днепр", Денис Журавлев увидел это во мне и дал азы хорошего защитника. Я никогда не смотрел и не равнялся на защиту других, у каждого свой стиль. И ты должен иметь свои фишки.

— А вообще кто-то нравится?

— Рассел Уэстбрук. Стараюсь играть, как он — быстрый, много играет в защите. Хотелось бы быть таким же атлетичным.

— Уэстбрука критикуют, что он работает на свою статистику.

— Но он приводит команду к победе. Это главное. Но я говорю о том, что у него хороший ритм, энергия. Он ведет команду вперед, и это то, что мне хочется делать.

— Рассел — самый стильный в НБА. А где одеваетесь вы?

— Что-то могу купить себе в Zara, иногда — в Prada. Не Gucci, не Louis Vuitton, у меня нет такой зарплаты, как у Саши Липового (выступает за греческий "Промитеас". — Авт.). Он может себе это позволить (смеется). Саша, если ты это читаешь, передаю тебе привет!

— Какое-то время звезды НБА любили массивные украшения, тот же Айверсон.

— Это больше "олд скул": большие цепи, много украшений, кепки, штаны чуть приспущены.

— Сколько времени необходимо провести в "Олимпии", чтобы быть готовым к НБА?

— К этому тяжело подготовиться, не находясь там. Нужно ехать в Америку, играть там, чувствовать ритм, получать опыт. Попасть в НБА в следующем сезоне? Зависит от того, как себя покажу. Конечно, хочу играть в НБА, это мечта.

— Поддерживаешь связь с "Вашингтоном"?

— Общаюсь с персоналом. Все мне предоставляют помощь, говорят, что надо делать, и я все делаю лучше. Слежу за результатами "Уизардс". Это пока не моя команда, но я к ней имею отношение. Думаю, и следующим летом поеду играть в Летнюю лигу НБА, но посмотрим, как оно будет.

— С кем из игроков общались в Вашингтоне?

— Джон Уолл, Келли Убре, Отто Портер. Чуть-чуть пообщались, говорили мне, что делать. Конечно же они звезды. Но все было отлично. Языковой барьер? Я знаю английский на хорошем уровне, но он отличается от их. У них свой сленг. Мы тоже разговариваем не так, как правильно, а так, как удобно.

— Расскажите о быте в Словении? Едите местную кухню?

— Клуб оплачивает двухразовое питание. Могу съесть какую-то кашу, белки — мясо, рыба — заказать сок и все отлично. Дома в основном не готовлю, но если потребуется, могу встать с утра, сделать яичницу с авокадо и какой-то бутерброд, сок выпить и пойти на тренировку. Люблю апельсиновый фреш. Но раз в месяц могу выйти с друзьями, поесть картошки, бургеров. Это не запрещено законом (смеется).

— Недавно прошел Матч звезд НБА. В каком-то конкурсе вам хотелось бы поучаствовать?

— В конкурсе защитников. А Тэйтум в этом году совершил сумасшедший бросок с центра площадки, один на миллион, который так залетел. А он играл против Трея Янга, бросающего трехи с очень хорошим процентом, техничный игрок, все есть.

— Ваша мама — парикмахер. Она влиет на ваш стиль, прическу?

— Она женский мастер, поэтому прически я выбираю сам. Хотя она говорит, что красиво, знает, что сейчас модно, иногда скидывает какие-то фото. Но всегда выбираю сам, что мне нравится.

— У вас загруженный график, чем занимаетесь в пути?

— Слушаю музыку, смотрю фильмы. Сейчас все смотрят Netflix. Из любимых сериалов — "Каратель", "Железный кулак", "Как избежать наказания за убийство". Из музыки — рэп. Его слушает большиство баскетболистов. Нравится 21 Savage. Сам я не читаю и не пишу. Но слышал пару песен Лилларда, неплохие.

— У вас девушка есть?

— Да, украинка. Мы встречаемся уже год. Она частно приезжает ко мне, практически живет. Спортсменка? Нет.

"Надеюсь, не буду адвокатом"

Имя: Иссуф Санон

Ро­дил­ся: 30 октября 1999-го в Донецке.

Защитник учится на юриста в Украине: "Родители посоветовали. Я что-то учу и делаю, но надеюсь, не буду адвокатом. Да, были предложения из университетов США – Гонзаги, Аризоны, но там очень сложно, большая конкуренция. Многие игроки, как сказать... хайпанули, и их все знают, и они играют по 30 минут".

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АВТОР: Павлова Елена Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.