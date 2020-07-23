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Серьезная травма вывела игрока сборной Украины из строя на полгода

23 июля, 11:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Баскетболистка Виктория Кондусь неудачно выступила на турнире по 3х3

Неприятное известие получил новичок женской Суперлиги – "Прометей" из Каменского. Одна из лидеров коллектива, игрок сборной Украины Виктория Кондусь, получила серьезную травму и не сыграет в ближайшие шесть месяцев, сообщил официальный сайт ФБУ. К слову, главный тренер сборной Украины объявил состав на августовский лагерь.

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Ранее Виктория успешно выступала за "Киев-Баскет", а недавно перешла в "Прометей". На днях он играла в одном из туров чемпионата Украины по баскетболу 3х3, который состоялся в Одессе, и травмировала колено. Врачи поставили неутешительный диагноз – разрыв передней крестообразной связки правого колена. В ближайшие дни Викторию ждет операция. Ожидается, что на восстановление у Кондусь уйдет около шести месяцев.

Девушке всего 23 года, но она выступает за сборную Украины как в классическом варианте баскетбола, так и в игре 3х3. Напомним, минувший сезон Суперлиги не доиграли из-за коронавируса, остановив его в марте.

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