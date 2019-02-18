Игрок сборной Украины Сергей Павлов: "Не гнался за американской мечтой, нравится баскетбол в Европе"

Молодой украинский баскетболист – о первом вызове в национальную команду, посвящении новичков и уровне Суперлиги

Сергей Павлов.

Игрок сборной Украины Сергей Павлов: "Не гнался за американской мечтой, нравится баскетбол в Европе" Павлова Елена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aaa/a43/5c6aaaa4364e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aaa/a43/5c6aaaa4364e0.jpg 2019-02-18T14:53:40+02:00 Баскетбол Молодой украинский баскетболист - о первом вызове в национальную команду, посвящении новичков и уровне Суперлиги

21-летний форвард сборной Украины и "Химика" Сергей Павлов накануне решающих матчей отбора на ЧМ-2019 рассказал о первом вызове в национальную команду по баскетболу, посвящении новичков, связи с пятиборьем, воспоминаниях о Карри и о выезде в Израиль к Томасу.

— Сергей, вы же участник ЧЕ-2013 (U-16) в Киеве?

— Тогда мы были совсем молодые, по 16 лет. И такой мандраж был. Приятно было играть — приходило очень много людей. Конечно, не показали высокий результат, но запомнилось на всю жизнь. Такой турнир, еще и дома. Родители приезжали смотреть.

— Сборная тогда не вышла из группы, но ее запомнили, и от игроков в будущем ожидали многого. Вы ощущали это пока взрослели?

— Тогда я, к примеру, не очень выступил, забивал в среднем пять очков, но с каждым годом каждый из нас старался прибавлять. У кого-то получилось. Михайлюк сейчас в НБА, Шибель играет в NCAA за "Аризона-Стейт", Зотов и Мусиенко — в "Николаеве". Но еще все молодые, по 21 году, все впереди. Конечно, мне после того Евробаскета хотелось показать больше, я много работал и верил.

— В баскетболе и на вашей позиции в частности, 21 год — это мало?

— Да нет. Посмотрите, люди и в 18—19 лет выступают в Евролиге. Уже надо играть. Тем более у нас в "Химике" доверяют молодым, и мы должны показывать результат, независимо от возраста. Понятно, что большие дольше формируются, им нужно набирать мышечную массу, работать в тренажерном зале. Но я считаю, что в 19—20 лет уже спокойно люди играют и ничего.

— В последнее время немало украинских игроков прошли через NCAA. У вас не было варианта?

— Было, по-моему, еще и в 2018-м что-то, но до конкретики не дошли. Но не особо хотел ехать в США, мне больше нравится европейский баскетбол.

— Не гонитесь за американской мечтой?

— Да нет (улыбается). У меня нет таких прямо сумасшедших данных, чтобы играть в НБА.

— А ваш тренер Виталий Степановский отмечал, что у вас высокий баскетбольный IQ и можете вырасти в игрока экстра-класса.

— Если он так говорит, значит, наверное, что-то видит.

— А вы бы какие свои сильные стороны назвали?

— Видение площадки, игра без лишних движений, могу прочитать комбинацию. Дам правильный пас. Может я и не самый быстрый, но все надо делать четко. Этого требует и тренер.

— Кто эталон на вашей позиции?

— Я много смотрел за Дирком Новицки, но он выше меня. Сейчас эталон, наверное, латвиец Порзингес. Европеец, за которым мне интересно наблюдать в НБА.

— Какой уровень Суперлиги?

— Считаю, что чемпионат растет по сравнению с прошлым сезоном и с позапрошлым. Сейчас восемь почти равных команд. Любой может выиграть у любого соперника. Как дорости до европейских чемпионатов? Ну еще такая ситуация в стране, баскетбол и спорт вообще не на первом плане. Тяжело, но команды есть и хочется, чтобы их становилось больше. И посмотрите, сколько к нам уже приезжает легионеров.

— Помните свой первый вызов в нацсборную?

— Это было еще в прошлом году, но тогда я не поехал на сборы, а попал в расширенный список. Но приятно, что заметили. А осенью уже вышел в матче со Словенией. Конечно, я еще молодой и не получал много времени, но буду стараться. Как готовился? Как к обычной игре. Хотя понятно, что когда ты выступаешь за клуб, за этим наблюдает определенное количество болельщиков, а тут — вся страна.

— Какое-то посвящение в сборной было?

— После тренировки новичков вызвали на лицевую. Каждый игрок становился, и в него мячами кидали. Не сильно, правда (улыбается).

— На этой неделе Украину ждут матчи с Черногорией и Словенией в отборе на ЧМ-2019. Как шансы?

— Они маленькие, но есть. Просто не все от нас зависит. Надо выиграть две игры, и чтобы Латвия их проиграла. Будет трудно и непонятно, какой состав соберут латвийцы. Там же есть и ребята из Евролиги. Если повезет... Думаю, это будет успех для Украины выйти на чемпионат мира.

— А свой первый еврокубковый опыт помните?

— По-моему, Лига чемпионов. В ней было очень много хороших команд — "Автодор", "Ле Манн", "Каршияка". Поиграть против таких игроков — много стоит. Тем более в 19 лет тренер меня уже выпускал, доверял. Особенно запомнился матч с "Каршиякой" — турки умеют болеть за своих. Запомнился выезд в Израиль, играл против Чарльза Томаса, он раньше выступал в Суперлиге.

— Вы первый спортсмен в семье?

— Нет, у меня папа занимался пятиборьем. Мама — баскетболом. У меня вся семья высокая — папа 1,89 м, и мама — 1,85 м. Наверное, дано было идти на баскетбол.

— Пятиборье — это же и фехтование, и стрельба, и выездка на лошади. Что-то из этого умеете?

— Фехтовать точно не умею и не особо стрелял, а вот на лошади мог покататься в детстве с отцом.

— А почему выбрали баскетбол?

— Я учился, по-моему, во втором классе, к нам в школу пришел тренер и пригласил в секцию. Я пришел, мне понравилось. Потом у нас сформировалась команда БК "Донецк"-1997. Очень хорошая. Мы выступали в детской Евролиге, ездили в Прибалтику, Россию, и это нам давало хороший опыт. И из этой команды в сборную U-16 нас вызывали по 5—6 человек, мы и Черкассы были костяком сборной.

— Вы же из Донецка? Наверное, в свое время часто бывали в "Дружбе", когда еще существовал БК "Донецк"?

— Ходил почти на каждый матч. Я застал еще самые звездные составы — Рамелл Карри, Сонгайла, Фесенко, Липовый, Кравцов.

— А каково сейчас с этими ребятами играть за сборную?

— Да, когда впервые выходил с ними на площадку, думал: вот только ходил на них смотреть, а теперь могу играть вместе. Конечно, приятно. И хорошо приняли.

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АВТОР: Павлова Елена Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.