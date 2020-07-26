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Игрок сборной Украины впервые в заявке на матч после заражения коронавирусом

26 июля, 00:49

Елена Павлова Елена Павлова

Лэнь был заявлен на контрольный поединок НБА "Сакраменто Кингз" - "Милуоки Бакс"

Центровой сборной Украины Алексей Лэнь оказался в заявке команды НБА "Сакраменто Кингз" на контрольный поединок против "Милуоки Бакс". Баскетболист впервые был заявлен на матч после того, как у Лэня обнаружили коронавирус. Позже мы сообщали, что известный украинец пережил коронавирус и заточение в гостиничном номере и уже тренируется.

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Калифорнийский клуб уже провел один спарринг с "Майами Хит", однако Алексей к тому времени не успел набрать форму после болезни. В итоге "Сакраменто" проиграл "Милуоки" со счетом 123:131, а Лэнь провел весь поединок на скамейке запасных. Однако не исключено,что Лэнь может успеть полноценно влиться в игру к первому матчу после рестарта сезона, который состоится 31 июля.

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Перед вынужденной паузой в чемпионате Лэнь в девяти матчах за "Сакраменто" в среднем набирал 6,6 очка и совершал 7,1 подбора. Напомним, что НБА вернется после карантина 31 июля в Орландо. Все матчи пройдут в одном городе. В рестарте примут участие 22 клуба, 13 команд будут представлять Западную конференцию, а 9 – Восточную. Все матчи пройдут без зрителей. "Сакраменто Кингз" вернутся 31 июля против "Сан-Антонио Сперс".

Мы также сообщали, что звездный украинский баскетболист определился с будущим на полтора миллиона. Святослав Михайлюк сезон-2020/2021 проведет в клубе НБА из Детройта.

Смотрите, как Алексей Лэнь играл за "Сакраменто Кингз" против "Торонто"

Алексей Лэнь в игре "Сакраменто" против "Торонто", 15 очков, 2 блок-шота, 7 подборов
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