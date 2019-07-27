Игрока НБА убила жена ради страховки в миллион долларов

Шерра Райт призналась в содеянном спустя девять лет после произошедшего

Коллаж: Шерра и Лоренцен. Фото: Twitter

Бывшая супруга центрового Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лоренцена Райта получила 30 лет тюрьмы за соучастие в предумышленном убийстве своего мужа. Шерра Райт призналась в убийстве спустя девять лет после произошедшего.

Лоренцен Райт был найдем мертвым в июле 2010 года в лесном массиве неподалеку от дома бывшей жены в Мемфисе, на теле 34-летнего атлета были многочисленные огнестрельные ранения. Следствие выяснило, что Шерра давно планировала убийство Лоренцена ради получение страховых выплат в размере 1 миллиона долларов. После первой неудачной попытки она уговорила помочь ей некого Билли Тернера, с которым баскетболист ходил вместе в церковь.

Как сообщает New York Post, Шерра пошла на сделку с прокурором и признала вину. По итогам судебного заседания оба подсудимых были признаны виновными в убийстве первой степени, Райт получила 30-летний срок. Через 9 лет у нее будет возможность получить условно-досрочное освобождение.

Лоренцен Райт провел 793 матча в НБА за клубы "Лос-Анджелес Клипперс" (1996-1999), "Атланта" (1999-2001, 2006-2008), "Мемфис" (2001-2006), "Сакраменто" (2008) и "Кливленд" (2008-2009).

Ранее мы писали, что в Днепре в собственной квартире найден мертвым украинский спортсмен. Известный прыгун в воду участвовал в двух Олимпиадах, а после завершения спортивной карьеры работал преподавателем.

Ранее в аварии погиб чемпион Украины по кикбоксингу Александр Власенко





Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Игрока НБА убила жена ради страховки в миллион долларов". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"