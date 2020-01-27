Игроки НБА почтили память погибшего Коби Брайанта по-баскетбольному

В матче "Сан-Антонио Сперз" и "Торонто Рэпторс" не стали проводить первые атаки

Коби - на табло Стейплз Центр / Фото: Reuters

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В воскресенье утром по американскому времени возле Лос-Анджелеса, как мы сообщали, погиб легендарный игрок НБА Коби Брайант. 41-летний экс-баскетболист летел на тренировку со своей дочерью Джианной.

Также вместе с ними находились еще трое пассажиров. Появилась информация, кто был на борту разбившегося вертолета Коби Брайанта. Между тем сегодняшние матчи НБА начинаются с моментов памяти великого баскетболиста. Во встрече "Сан-Антонио" и "Торонто" игроки обеих команд не стали проводить первые атаки, дождавшись нарушения правила 24 секунд, отведенных на владение. Символично, что под этим номеро Брайант блистал в лиге.

Также почтили память Коби и на матче звезд по бейсболу.

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Смотрите видео с места катастрофы вертолета бывшей звезды "Лейкерс".

Падение вертолета Коби Брайанта Видео: Reuters

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Брайант провел в НБА 20 сезонов в форме "Лос-Анджелес Лейкерс", 18 раз вызывался на Матчи всех звезд, 5 раз становился чемпионом НБА. Он занимал третье место по очкам за всю историю НБА, уступая Кариму Абдул-Джаббару и Карлу Мэлоуну.

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Брайант завершил карьеру игрока в 2016 году. Номера, под которыми он выступал в "Лейкерс", – 8 и 24 – в клубе выведены из обращения. Позже снял короткометражный фильм "Дорогой баскетбол", который в 2018 году завоевал "Оскар".

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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