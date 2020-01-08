Игроки НБА пожертвовали 750 тысяч долларов на тушение лесных пожаров в Австралии

Gожары в Австралии уничтожили уже около 6 миллионов гектаров леса

/ Фото: Twitter

Ряд игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из Австралии пожертвовали 750 тысяч долларов на тушение лесных пожаров в своей стране, сообщает профсоюзная Национальная ассоциация баскетболистов. Ранее мы сообщали, что умер человек, сделавший НБА одной из самых дорогих лиг планеты.

Среди игроков, пожертвовавших свои средства, оказались Арон Бэйнс ("Финикс"), Джона Болден и Бен Симмонс (оба – "Филадельфия"), Мэттью Деллаведова и Данте Экзам (оба – "Кливленд"), Джо Инглс ("Юта"), Патрик Миллс ("Сан-Антонио"), Райан Брокхофф ("Даллас") и Тон Макер ("Детройт").

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Лесные пожары в Австралии уничтожили уже около 6 миллионов гектаров леса и продолжаются до сих пор. В результате катастрофы погибли более 20 людей, а также по информации WWF около 1,25 миллиарда животных.

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Также этой ночью тренер "Голден Стэйт" Стив Керр обматерил арбитра. За две минуты до конца второй четверти матча против "Сакраменто Кингз" (98:111) разъяренный тем, что арбитр пропустил нарушение правил, Керр кричал на судью сначала со своего места у скамейки, а затем вышел на паркет.

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