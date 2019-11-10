Игроку НБА оказывали экстренную помощь в самолете – он объелся мармеладом

Из-за перебора конфет у защитника "Майами" началась боль в желудке и судороги

Дион Уэйтерс/Фото "Майами"

Защитнику "Майами" Диону Уэйтерсу пришлось оказывать экстренную помощь прямо в самолете. Игрок НБА объелся мармеладными конфетами во время перелета своей команды. Ранее мы писали, что Король НБА вошел в историю, повторив достижение Мэлоуна и Абдул-Джаббара.

По информации журналиста Fox Sports Энди Слэйтера, 27-летний баскетболист почувствовал боль в желудке по дороге из Финикса, где "Майами" проводил свой предыдущий матч, в Лос-Анджелес на игру с "Лейкерс". Затем Уэйтерс потерял сознание на глазах у своим опешивших партнеров и у него начались судороги.

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Благодаря усилиям клубных врачей баскетболист был приведен в чувство. Позже Дион не был включен в заявку "Хит" на матч с "Лейкерс" (80:95) с официальной причиной "заболевание". Представители клуба отказались комментировать инцидент, сославшись на врачебную этику. Мы также сообщали, что тренера НБА за неосторожное слово оштрафовали на 50 тысяч долларов.

Уэйтерс – опытный игрок, который проводит в НБА свой восьмой сезон. Его соглашение с "Майами" рассчитано на четыре года, и в среднем по договору он зарабатывает 13 миллионов долларов в год. Но в текущем сезоне он ни разу не появился на площадке.

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