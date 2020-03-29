Именинник дня: первый украинец в НБА, которого опасался и Майкл Джордан

Александр Волков создал сборную, которая вышла на чемпионат мира, и выбил Евробаскет, который не состоялся

Сегодня свой 56-й день рождения празднует человек, с которым ассоциируются все большие успехи украинского баскетбола. За свою яркую карьеру игрока Александр Волков успел стать и олимпийским чемпионом-1988, и призером чемпионатов мира, а также выиграть чемпионат Европы и дважды чемпионат СССР. После чего самому ценному игроку Союза посчастливилось попробовать свои силы в НБА на одном паркете с Майклом Джорданом и Ларри Бердом.

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В сильнейшей баскетбольной Лиге мира Волков защищал цвета "Атланты Хоукс" с 1989 по 1992 год. Он первым украинским баскетболистом, которому удалось вырваться за океан. Всего в НБА он провел 149 матчей, набирая в среднем по 6,8 очка за игру и зарабатывая 2 миллиона долларов.

"Я начал играть в НБА в 1989 году, в то время "Чикаго" был сильнее "Атланты", – вспоминает Волков. – В регулярном чемпионате мы играли пять раз, и, кажется, за три года, что я провел в Америке, "Атланта" выиграла у команды Джордана всего однажды. Мне же наши противостояния запомнились тем, что я два раза поставил Майклу блок-шот. Наверное, он не ожидал от меня такой прыти! Джордан еще любил разговаривать на площадке. Всякими выражениями, фразами он давил на соперника, заставлял нервничать, ошибаться. Хотя один раз я услышал от Майкла положительные реплики о себе. Он говорил Пиппену: "У него есть трехочковый, не давай ему бросать". Мне было очень лестно".

После НБА Александр Волков подписал контракт с новичком высшего дивизиона Италии – "Калабрией". В сезоне-1992/93 клуб не только остался в элитном дивизионе, но вышел в плей-офф чемпионата Италии и уступил в 1/4 финала "Бенеттону". Волков был лидером команды, в среднем за игру набирал не менее 20 очков. А после Апеннин успел поиграть за греческие "Панатинаикос" и "Олимпиакос".

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По возвращении в Украину авторитет Волкова позволил ему с 1999 по 2000 год возглавлять Министерство спорта страны. Но в 1999 году он создал собственный клуб – БК "Киев", в котором и закончил свою игровую карьеру в 2002 году. При этом киевская команда стала трамплином в НБА для Станислава Медведенко и Алексея Печерова. А сам "Киев" дважды становился чемпионом страны и финалистом Кубка вызова ФИБА.

В июне 2007 года Волков возглавил федерацию баскетбола Украины и у него появилась амбициозная мечта создать в стране такую сборную, которая смогла бы пробиться на чемпионат мира и Олимпийские игры. Хотя до этого максимум мужской команды Украины был групповой этап Евробаскета.

Воплощать свою идею в жизнь Александр Волков начал в 2011 году, когда пригласил возглавить Украины своего бывшего тренера из НБА, американца Майка Фрателло. Известный специалист ради этого даже оставил свою "пенсию" и комментаторское кресло.

"Когда мы нацеливались на Евробаскет-2015, мы не могли себе позволить, чтобы у нас была невесть какая сборная. Прекрасно понимая, что у нас нет суперзвезд, на которых можно строить команду. Пусть ребята не обижаются. Нет, условно говоря, одного Сабониса, одного Марчюлениса и еще где-то Джордана, которые все вытащат. Мы решили, раз нет игроков-звезд, возьмем тренера-звезду. Зная на себе его опыт и возможности, я понимал, что Фрателло был бы идеальным для нас", – вспоминал Волков.

Звездный час сборной Украины наступил на чемпионате Европы-2013, когда она сенсационно вошла в топ-6 и получила путевку на чемпионат мира-2014. Это был невиданный до этого момента прорыв, а Волков на трибунах светился от счастья. Еще одной победой функционера стал Евробаскет-2015, который отдали Украине. Но из-за военных действий на Донбассе пришлось от него отказаться.

"У нас был, в том числе, мой опыт, мои связи, все-таки я вице-президент ФИБА-Европа. К нам было хорошее отношение после того, как мы провели первые европейские "Олл Стар Гейм", и по организации они до сих пор остаются лучшие, затем был "Финал четырех" Кубка Европы и наконец – ЧЕ U-16, где по уровню организации мы побили все рекорды. И этот кредит доверия был спущен в унитаз", – сожалел Волков.

Александр Волков оставил должность президента федерации баскетбола в 2015 году, "закрыл" БК "Киев" из-за финансовых трудностей и большую часть времени проводит в США, где живут его жена и две дочери.



Волков с дочерьми в 2014 году

Послужной список Александра Волкова: Заслуженный мастер спорта СССР; олимпийский чемпион (1988); 2-кратный серебряный призер чемпионатов мира (1986, 1990); чемпион Европы (1985); серебряный (1987) и бронзовый (1989) призер чемпионатов Европы; 2-кратный чемпион СССР (1988, 1989); самый ценный игрок чемпионата СССР (1988/89).

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