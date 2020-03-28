Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Испанцы поддержали первого украинского спортсмена, который заразился коронавирусом

28 марта, 13:04

Вадим Авдасев

Баскетболист Вячеслав Бобров находится в больнице в Киеве

Первый спортсмен, подхвативший новый мировой вирус, появился и в Украине. Как мы сообщали, баскетболист Бобров заразился коронавирусом в Испании.

27-летний уроженец Донецка сейчас находятся в больнице в Киеве. О том, что болен, Слава вчера сам написал в соцсетях. За короткое время спортсмена поддержали многие люди как в Украине, так и в Испании. В частности его клуб "Фуэнлабрада" разместил на своем сайте сообщение:

"Наш игрок Вячеслав Бобров госпитализирован в Украине с положительным тестом на коронавирус и с пневмонией. Он начал чувствовать себя плохо на следующий день после перелета из Мадрида в свою родную страну. Мы связывались с ним сегодня, и он заверил, что чувствует себя лучше, чем в предыдущие дни. Он настаивает на четком послании для всех, которое он также опубликовал в социальных сетях: "Воспринимайте этот вирус всерьез. Позаботьтесь о себе и позаботьтесь о других".

Поддержку Боброву высказала испанская лига, а также еще несколько клубов: "Тенерифе", "Мурсия", "Сарагоса" и "Уникаха".

Читайте о том, что баскетболист, остановивший чемпионат НБА, вылечился от коронавируса.

Смотрите, как украинские спортсмены тренируются дома во время карантина

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Испания баскетбол коронавирус Фуэнлабрада Вячеслав Бобров

Источник: xsport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Ничего не чувствую": спортсмен, заразившийся коронавирусом, рассказал о потерях своего организмаБаскетбол
"Врач позвонил": украинский спортсмен с зарплатой 1,5 млн долларов раскрыл результат теста на коронавирусБаскетбол
Когда коронавирус накрыл всю семью, а мама лежит в коме: трагедия известного игрока
Когда коронавирус накрыл всю семью, а мама лежит в коме: трагедия известного игрокаБаскетбол
"Японцы сейчас похожи на камикадзе – в кафе, ТРЦ скопление людей": капитан сборной о пандемии в ЯпонииБаскетбол
Коронавирус уже не страшен: в Китае готовятся к возобновлению чемпионата по баскетболу
Коронавирус уже не страшен: в Китае готовятся к возобновлению чемпионата по баскетболуБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...