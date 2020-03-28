Испанцы поддержали первого украинского спортсмена, который заразился коронавирусом

Первый спортсмен, подхвативший новый мировой вирус, появился и в Украине. Как мы сообщали, баскетболист Бобров заразился коронавирусом в Испании.

27-летний уроженец Донецка сейчас находятся в больнице в Киеве. О том, что болен, Слава вчера сам написал в соцсетях. За короткое время спортсмена поддержали многие люди как в Украине, так и в Испании. В частности его клуб "Фуэнлабрада" разместил на своем сайте сообщение:

"Наш игрок Вячеслав Бобров госпитализирован в Украине с положительным тестом на коронавирус и с пневмонией. Он начал чувствовать себя плохо на следующий день после перелета из Мадрида в свою родную страну. Мы связывались с ним сегодня, и он заверил, что чувствует себя лучше, чем в предыдущие дни. Он настаивает на четком послании для всех, которое он также опубликовал в социальных сетях: "Воспринимайте этот вирус всерьез. Позаботьтесь о себе и позаботьтесь о других".

Поддержку Боброву высказала испанская лига, а также еще несколько клубов: "Тенерифе", "Мурсия", "Сарагоса" и "Уникаха".

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