Испания – Украина: 14 секунд надежды и выстрел в молоко

Обыграв в предыдущем матче Испанию, Турция подложила Украине большую свинью. Пиренейцы заранее не гарантировали себе выход на чемпионат мира-2019 и не позволили расслабиться в поединке с командой Евгения Мурзина, которая в каждой из оставшихся встреч отбора остро нуждается в победе. Да и с составом у "сине-желтых" хватало проблем – по сравнению с четверговым выносом Словении мы потеряли двоих лидеров — Санон вынужден был вернуться в клуб, к сожалению, подольше его люблянская "Олимпия" не отпустила, а Кобец из-за травмы колена пропустит порядка двух месяцев.

Так что еще до стартовой сирены на Тенерифе ситуация для нас выглядела чуть ли не безнадежной. Не впечатлило и начало — 11:2 в пользу хозяев. Но со временем ребята собрались с мыслями, наладили защиту и фактически нивелировали отставание от "Красной фурии". На протяжении последней четверти нас разделяла лишь пара тройка очков, а за 14 секунд до финальной сирены на табло горело 68:70. Трехочковый — и мы бы второй раз за квалификацию обыграли саму Испанию. Но тут удача от нас отвернулась — дальний Геруна не достиг цели, а в борьбе за подбор нам дали фол. В итоге 72:68, но своим характером и самоотдачей украинцы впечатлили. Если так же рубиться в феврале, то чемпионат мира выглядит не таким уж невероятным.



"Тяжелый для нас матч, — признал еще не успевший отдышаться Бобров, ставший самым результативным с 19 очками. — Мы старались играть агрессивно и до самого конца. Мы показали сегодня характер. Каждый игрок оставил на паркете все свои силы. Боролись за каждый мяч, за каждый подбор, старались надежно играть в защите, контролировали щиты".



"У нас был шанс в последней атаке. Но мы не попали последний трехочковый. Это баскетбол. В целом, мы сыграли хорошо, особенно в защите", — отметил коуч Евгений Мурзин. — У нас была маленькая ротация из 10 игроков, но я хочу поблагодарить каждого, кто выходил на площадку".

Турнирное положение: Испания – 18, Турция – 17, Черногория – 16, Латвия – 16, Украина – 15, Словения – 12.

Следующие матчи 22 февраля: Украина – Черногория, Латвия – Испания, Турция – Словения.