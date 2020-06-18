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Из "черного ящика" в "Мамбу": вдова Коби Брайанта продвигает федеральный закон о безопасности вертолетов

18 июня, 20:54

Елена Павлова Елена Павлова

Ванесса считает, что ее инициатива спасет множество жизней в США

Вдова легендарного баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта, который вместе с дочерью погиб в результате крушения вертолета в январе, намерена инициировать законопроект, в котором будут подробно регулироваться меры безопасности при полетах на вертолетах. Об такой инициативе Ванессы Брайант сообщает Clutch Points.

"Я настоятельно призываю Конгресс США принять федеральный закон, который усилил бы безопасность вертолетов, работающих в этой стране. Полагаю, что Коби и Джианна по-прежнему были бы живы, будь их вертолет оснащен тем перечнем вещей, которые предусматривает мой законопроект. Верю, что моя инициатива спасет множество жизней", — заявила Ванесса.

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Коби Брайант с женой

Коби Брайант с женой / Фото: instagram.com/kobebryant

Вдова экс-баскетболиста также рассчитывает, что вертолетная индустрия рассмотрит вопрос о переименовании "черного ящика" в Mamba 8 Box. Напомним, что Брайант носил прозвище "Черная мамба", а цифра "8" в названии, по словам Ванессы, является отсылкой к количеству погибших людей на борту вертолета, хотя был еще и пилот. В то же время большую часть карьеры Коби носил на спине этот же номер.

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При этом в вертолете, на котором летел погибший Брайант, не было этого самого "черного ящика". А вдова Коби Брайанта судится с владельцем рокового вертолета.

В своем иске Ванесса утверждает, что компания нарушила правила допуска воздушного судна в полет, так как этот вертолет можно было использовать лишь в определенных условиях видимости, но не в густом тумане на высокой скорости.

Смотрите, как в США прощались с Коби Брайантом и его дочерью

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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