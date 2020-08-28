Известный спортсмен не попал в плей-офф и утешился в объятиях знойной модели

Разыгрывающий клуба НБА не попал в плей-офф и завел новый роман

Разыгрывающий клуба "Нью-Орлеан Пеликанс" Лонзо Болл вылетел со своей командой из плей-офф и закрутил новый роман. Известный баскетболист начал встречаться с популярной инстаграм-моделью Жасмин Рэй – сообщает New York Post. Ранее мы сообщали, что супермодель Винни Харлоу проводит карантин со звездой НБА.

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На данный момент у Жасмин Рэй уже более 660 тысяч подписчиков в Instagram. Девушка сотрудничает с ​​модельным агентством Scout Model Agency и участвует в проектах MTV. Отметим, что у Лонзо Болла есть дочь Зои от отношений с моделью Дениз Гарсия, с которой он недавно расстался.

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Напомним, что Болл принимал участие в рестарте сезона-2019/2020 в "Диснейуорлде" в Орландо. Однако "Нью-Орлеан" не смог выйти в плей-офф, после чего уволил главного тренера Элвина Джентри. А 22-летний разыгрывающий провел в НБА три сезона. Первые два года Лонзо выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс", которые обменяли его в "Пеликанс" на Энтони Дэвиса прошлым летом.

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