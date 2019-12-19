Как без пяти минут украинец выцарапал победу для киевского клуба: смотрите сумасшедший проход

Айнарс Багатскис: "Шепард много навредил перед этим, чтобы не забить"

Кейси Шепард / Фото: ФБУ

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Вчера в первом домашнем матче Кубка Европы ФИБА единственный представитель баскетбольных еврокубков от Украины "Киев-Баскет" вырвал домашнюю победу у венгерского "Керменда"на последней секунде – 80:78.

Смотрите драматическую развязку поединка на столичном парке, где все решил сольный проход американского защитника Кейси Шепарда, которого собираются натурализовать для сборной Украины. Шепард отправил мяч в кольцо за 0,4 секунды до финальной сирены.

"Я был уверен, что Шеперд забьет, – заявил после матча тренер киевлян Айнарс Багатскис. – Он много навредил перед этим, чтобы не забить. Классная сегодня была атмосфера. Живая публика. Не как в театре, а как на спортивном мероприятии. У нас был словно шестой полевой игрок. Не надо выдумывать велосипед. Баскетбол – это игра маленьких. В НБА, в Евролиге и здесь. Если маленькие делают фигню, ты получаешь два очка. Если "большой" ошибается в краске, в худшем случае – позиционное нападение. Я был уверен, что Кейси попадет. Он ментально сильный. Он учится. Его никто никогда не учил, и сейчас он учится".

Самыми результативными у хозяев оказались Сергей Павлов – 18 очков, Шепард – 17, Киндалл Хилл и Максим Пустозвонов – по 11. Напомним, на прошлой неделе"Киев-баскет" стартовал во втором раунде победой над "Зволле"в Нидерландах. Теперь дома добыл вторую викторию в группе К и делит первую строчку с латвийским "Вентспилсом". Между собой лидеры сыграют 7 и 22 января 2020 года.

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