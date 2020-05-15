Как будущий папа провел первую тренировку в "Барселоне": счастливые дни игрока сборной Украины

Сразу две хорошие новости у центрового сборной Украины и испанской "Барселоны" Артема Пустового. Баскетболист наконец-то приступил к тренировкам с каталонским клубом и в скором времени впервые станет папой. Ранее мы сообщали, что в Испании игрока сборной Украины будут тестировать на коронавирус.

Накануне Пустовой поздравил с Днем рождения свою "королеву", жену Мину. И трудно было не заметить, что девушка беременна и скоро подарит центровому ребенка. Напомним, что 26-летняя Мина Томич – сербская волейболистка, которая в Украине защищала цвета "Химика" из Южного, а с 2018 года выступала в итальянской "Перудже". Но в июле 2019 года вышла замуж за Артема и переехала к нему в Барселону.

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А сегодня 27-летний Пустовой после длительной паузы приступил к тренировкам, которые проходили на свежем воздухе. Во время занятий баскетболистам разрешили снять маски.

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Ранее мы сообщали, что "Барселона" готова избавиться от украинского игрока из-за коронавируса. Каталонский клуб попытается отдать в аренду украинского центрового Артема Пустового и латвийского форварда Роландса Шмитса, чтобы уменьшить количество мест в заявке из-за финансовых сложностей в условиях пандемии.

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