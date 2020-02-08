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Как Король НБА и греческий полубог выбирали себе команды мечты для разборок в Чикаго

8 февраля, 00:22

Первым номером ушел центровой "Лейкерс" Энтони Дэвис

Яннис Адетокумбо

Яннис Адетокумбо / Фото: Reuters

Состоялся драфт Матча всех звезд НБА-2020, в ходе которого капитаны команд Леброн Джеймс из "Лейкерс" и грек Яннис Адетокумбо из "Милуоки" выбрали игроков в свои коллективы. Сначала кэпы выбрали игроков стартовых пятерок, после чего — скамейку. Леброн взял под 1-м номером одноклубника Энтони Дэвиса, а Адетокумбо под 2-м взял центрового Джоэла Эмбиида из "Филадельфии Сиксерс". Ранее мы писали, что украинец получил приглашение на Матч восходящих звезд НБА.

Команда Леброна
Пик 1 Энтони Дэвис ("Лейкерс")
Пик 3 Кавай Ленард ("Клипперс")
Пик 5 Лука Дончич ("Даллас")
Пик 7 Джеймс Харден ("Хьюстон")
Пик 10 Дэмиан Лиллард ("Портленд")
Пик 12 Бен Симмонс ("Филадельфия")
Пик 14 Никола Йокич ("Денвер")
Пик 16 Джейсон Тейтум ("Бостон")
Пик 18 Крис Пол ("Оклахома")
Пик 20 Расселл Уэстбрук ("Хьюстон")
Пик 22 Домантас Сабонис ("Индиана")

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Команда Янниса
Пик 2 Джоэл Эмбиид ("Филадельфия")
Пик 4 Паскаль Сиакам ("Торонто")
Пик 6 Кемба Уокер ("Бостон")
Пик 8 Трэй Янг ("Атланта")
Пик 9 Крис Миддлтон ("Милуоки")
Пик 11 Бэм Адебайо ("Майами")
Пик 13 Руди Гобер ("Юта")
Пик 15 Джимми Батлер ("Майами")
Пик 17 Кайл Лаури ("Торонто")
Пик 19 Брэндон Ингрэм ("Пеликанс")
Пик 21 Донован Митчелл ("Юта")

Мы также писали, кто поведет в бой звезд НБА – названы фамилии тренеров, которые возглавят команды Леброна и Янниса. Матч звезд-2020 пройдет в ночь с 16-го на 17 февраля в Чикаго.

Напомним, что последние пару недель НБА скорбит по Коби Брайанту, который погиб 26 января

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выбор НБА Матч всех звезд НБА Леброн Джеймс Энтони Дэвис Джоэл Эмбиид Яннис Адетокумбо

Источник: Basket.com.ua

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