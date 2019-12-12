Как подниматься после нокдауна: киевская команда устроила переполох в Европе

"Киев-Баскет" - "Зволле" / Фото: FIBA

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Вице-чемпион Украины по баскетболу "Киев-Баскет" с победы начал выступление на втором этапе Кубка Европы ФИБА. 11 декабря подопечные Айнарс Багатскиса победили в гостях чемпиона Нидерландов "Зволле" 77:68. У киевлян 24 очка набрал Шепард, 12 очков и 6 подборов – у Павлова. Ранее мы писали, как вице-чемпион Украины дожал белорусских "Драконов" в овертайме и выиграл группу.

Смотрите полное видео матча "Зволле" – "Киев-Баскет"

Победу своих подопечных прокомментировал латвийский наставник киевлян Айнарс Багатскис:

"Были определенные опасения относительно того, как мы будем выглядеть в Нидерландах в плане агрессивности и энергии. Ведь сыгран три дня до этого матч с тремя овертайме с "Одессой" бесследно не проходит. Попробовали разные методики, как собрать вместе игроков. И утром в день матча почувствовал, что команда полностью готова к борьбе. В игре ставил задачу прежде всего остановить раннее нападение соперника".

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"Зволле" – самая быстрая команда из тех, с кем пришлось встречаться в этом сезоне, с этим необходимо было справиться, – продолжил Багатскис. – Дал ребятам установку – по возможности завершать каждую атаку подготовленным броском. Они старались придерживаться наших договоренностей. В течение игры мы имели преимущество и в 10 очков, но поспешные решения привели к тому, что едва не профукали его. Итак, имел определенные претензии к качеству игры. Но задача заставить голландцев играть в позиционный баскетбол было выполнено".

"Так или иначе, победа есть победа – резюмировал Айнарс. – И не важно, какими усилиями она достигнута. Лично мне было интересно со стороны наблюдать, поднимется команда после нокдауна, боксерским языком, в матче с Одессой (киевляне проиграли 111:114 – Авт.). Игра в Нидерландах и ее результат показали, что команда имеет характер и способна подниматься после болезненных поражений. Итак, двигаемся дальше".

Ранее мы сообщали, чтоза угрозы судьям БК "Днепр" оштрафовали на солидную сумму и отстранили от игр его президента. Скандальный поединок украинской Суперлиги с "Киев-баскетом" прошел в Днепре 1 декабря.

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