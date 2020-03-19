Как спасти болельщиков, которые застряли в своих домах: три сценария возвращения в игру после вируса

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер рассказал, в каком виде может возобновиться сезон за океаном. Ранее мы писали, что директор профсоюза игроков НБА заявил: "Около половины людей в Лиге заразятся коронавирусом".

"Во-первых, мы можем дождаться, когда ситуация позволит принимать на аренах по 19 тысяч человек. Во-вторых, матчи могут проходить без зрителей. Специалисты разрешат проводить игры, если мы проверим всех баскетболистов и тренеров. Третьим вариантом, который мы сейчас рассматриваем, является проведение одного матча. Болельщики застряли в своих дома, их нужно развлечь. Эта игра может носить благотворительный характер. Баскетболисты будут проверены на вирус и проведут встречу в закрытом режиме", — сказал Сильвер

На днях мы сообщали, что четыре баскетболиста одного клуба НБА заразились коронавирусом. Среди больных в "Бруклин Нетс" – звездный Кевин Дюрант.

В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Напомним, первым из игроков НБА, у которого выявили заражение коронавирусом, стал французский центровой "Юты Джаз" Руди Гобер. Собственно после этого НБА приостановила сезон 12 марта.

Смотрите также, як решилась судьба Матча всех звезд НБА-2020 в Чикаго

Реклама

Энтони Дэвис забивает решающий штрафной в Матче всех звезд-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама