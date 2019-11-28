Как вице-чемпион Украины дожал в овертайме белорусских "Драконов" и выиграл группу

Вице-чемпион Украины "Киев-Баскет" в заключительном туре Кубка Европы FIBA одолел на выезде в овертайме белорусский "Цмоки-Минск" со счетом 92:84 и стал победителем в квартете F. А вот "Днепр" уступил дома болгарскому "Левски" 61:83 и прекращает борьбу на европейской арене, откатившись на последнее место в квартете. Ранее мы сообщали, чтотренер "Киев-Баскета" Айнарс Багатскис раскритиковал своих игроков.

Смотрите обзор поединка "Цмоки-Минск" – "Киев-Баскет"

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"Мы прошли боевое крещение в Кубке Европы. Ведь до этого по большому счету опыт матчей на таком уровне имели разве что Максим Пустозвонов и Вячеслав Петров, – отметил после встречи наставник киевлян Айнарс Багатскис. – Команда прошла испытание на прочность, ведь порой играли по три матча в неделю. Мы стали ментально крепче за это время. Проанализировали, почему уступили "Цмоки-Минску" в Киеве, и хотели доказать, что тогда просто был не наш день. Нам это удалось. Безусловно, не прошли бесследно и замены в составе в осенней части сезона.



В овертайме команда четко придерживалась всех договоренностей, надежно сыграла в защите и проявила характер.

Хочу подчеркнуть, "Киев-Баскет" базируется на украинских игроках. Они играют важную роль в игровых схемах и я рад, что такая клубная концепция работает. И это только начало. У нас есть ресурс выглядеть еще лучше".