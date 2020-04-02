Капитан "Крюк", который бил Брюса Ли: 51 год назад в НБА пришел величайший очкарик Абдул-Джаббар

На протяжении двух десятилетий центровой выступал только за два клуба - "Милуоки Бакс" и "Лос-Анджелес Лейкерс"

Днем снимался с Брюсом Ли, а вечером разбивал соперников на баскетбольной площадке. 2 апреля 1969 года 5-летний контракт с клубом "Милуоки Бакс" подписал Фердинанд Льюис Алсиндор-младший, впоследствии более известный как Карим Абдул-Джаббар, и начал карьеру в НБА, которая длилась 20 лет.

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В первом же сезоне в сильнейшей лиге мира центровой "Милуоки Бакс" был назван лучшим новичком, а уже в 1971-м Ансиндор привел свою команду к чемпионскому титулу. И в том же году он стал Каримом Абдул-Джаббаром, после того как принял ислам.

На протяжении двух десятилетий Алсиндор выступал только за два клуба – "Милуоки Бакс" и "Лос-Анджелес Лейкерс", куда он перебрался в 1975 году. На прощальный матч великого 42-летнего баскетболиста все участники надели такие же очки, в которых выступал Абдул-Джаббар, чтобы избежать повреждения роговицы. В 1995 году Карима ввели в Баскетбольный Зал славы, а тренер НБА Пэт Райли, и ряд игроков назвали его величайшим баскетболистом всех времен.

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Фото The Sporting News Archives

На момент завершения карьеры Карим был лидером по числу игр в НБА, позже этот рекорд был превзойден Робертом Пэришем. Но до сих Абдул-Джаббар – рекордсмен Лиги по количеству набранных очков – 38 387 (в среднем по 24,6 очка за игру), чаще всех признавался самым ценным игроком Лиги (6 раз) и чаще всех принимал участие в Матчах всех звезд НБА (19 раз). Также он – шестикратный чемпион Национальной ассоциации.

Абдул-Джаббар был хорошо известен своим убийственным для соперника "небесным крюком" – бросок, в котором он сгибал все свое тело, как соломинку, одним плавным движением, чтобы поднять мяч и затем высвободить его в самой высокой точке изгиба его руки. В сочетании с его длинными руками и высоким ростом — 2,18 м — небесный крюк было сложно блокировать, не совершив нарушения. По словам Абдул-Джаббара, он изучил это движение в пятом классе, и вскоре оценил его, поскольку это был "единственный бросок, который я мог совершить и не получить отскок в лицо".

Помимо баскетбола, баскетболист много снимался в кино. А его поединок в фильме "Игра смерти" с легендарным мастером единоборств Брюсом Ли до сих пор остается в подборках лучших "боевых" сцен. В 2008 году у 61-летнего Карима Абдул-Джаббара был диагностирован рак крови и костного мозга, но до сих он продолжает бороться, как привык это делать на паркете.

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