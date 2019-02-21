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Капитан сборной Украины подписала контракт с командой женской НБА

Сегодня, 11:02

Менеджер "Спаркс" Пенни Толер рада, что удалось заключить контракт с украинской баскетболисткой

Алина Ягупова
Алина Ягупова. Фото: Федерация баскетбола Украины
Капитан сборной Украины подписала контракт с командой женской НБА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e68/ba3/5c6e68ba3b1e7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e68/ba3/5c6e68ba3b1e7.jpg Баскетбол Менеджер "Спаркс" Пенни Толер рада, что удалось заключить контракт с украинской баскетболисткой

Украинская баскетболистка Алина Ягупова подписала контракт с клубом женской НБА "Лос-Анджелес Спаркс". Сезон женской НБА начнется в мае. Сейчас Ягупова выступает за турецкий "Мерсин", где в среднем за игру она набирает 18,2 очка, выполняет 5,4 подбора, отдает 6,8 ассистов.

"Рада подписать Ягупову. Алина играет на высоком уровне на протяжении нескольких сезонов. Она может показывать качественную игру на обоих концах площадки. Очень счастлива, что Алина решила продолжить карьеру в нашей команде", – заявила менеджер "Спаркс" Пенни Толер.

Ранее мы писали, что капитан сборной Украины стала лучшей в отборе на Евробаскет-2019 среди всех команд. Алина Ягупова набрала наибольшее количество очков в шести матчах.

Напомним, что игрок сборной Украины Иссуф Санон заявил: "В следующем сезоне попасть в НБА? Зависит от того, как себя покажу". Задрафтованный "Вашингтоном" украинский баскетболист – о девушке из Украины, "наказании за убийство" и перспективах в НБА.

Напомним, что накануне Украины узнала соперников на чемпионате мира по баскетболу 3 на 3. Финальный турнир чемпионата мира по баскетболу 3х3 будет проходить в Амстердаме с 18 по 23 июня.

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Тег баскетбол, НБА , Алина Ягупова

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Источник:

Федерация баскетбола Украины

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