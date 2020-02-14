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"Казалось, что они возвращаются, чтобы отомстить": звездный партнер Михайлюка – о кошмарах детства

14 февраля, 23:23

Защитник "Детройта" получил посттравматическое стрессовое расстройство

Деррик Роуз

Деррик Роуз / Фото: Reuters

Звезда НБА и "Детройт Пистонс" Деррик Роуз в преддверии Матча всех звезд-2020 поделился воспоминаниями о своем тяжелом детстве. Отметим, что звездный уикенд баскетболист вынужден пропустить из-за повреждения и вообще подверженность травмам не лучшим образом отразилась на карьере партнера нашего Святослава Михайлюка.

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"Когда я был моложе, было много вещей, которые происходили в моем доме и квартале, из-за чего я, по сути, и получил посттравматическое стрессовое расстройство. Помню, как находился внизу, в подвале дома, и вдруг слышу какой-то шум наверху – оказалось, что дома просто кто-то играл, а я бежал туда, думая, что кто-то врывается в мой дом, чтобы напасть на мою кузину. Раньше она избивала всех по соседству и мне казалось, что они возвращаются, чтобы отомстить. Поэтому при малейших шорохах и звуках в доме мне становилось страшно, так как я думал, что эти люди вернулись", — цитирует Роуза ESPN.

Отметим, что Роуз был выбран под первым номером на драфте НБА 2008 года "Чикаго Буллз". Лучший новичок 2009 года. В сезоне-2010/2011 22-летнего Деррика признали самым ценным игроком Лиги и он стал самым молодым обладателем этого приза. Также Роуз – двукратный чемпион мира в составе сборной США.

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Деррик Роуз

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