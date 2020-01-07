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"Киев-Баскет" добыл третью победу подряд на втором этапе Кубка Европы ФИБА

7 января, 21:06

Украинская команда выиграла в Латвии у "Вентспилса" и стала лидером группы

Вячеслав Петров набросал "Вентспилсу" 16 очков

Вячеслав Петров набросал "Вентспилсу" 16 очков / Фото: ФИБА

Единственный представитель Украины в еврокубках продолжает выигрывать. Сегодня "Киев-Баскет" добыл волевую победу в гостях у латвийского "Вентспилса". При этом, как мы писали, киевляне играли без Кейси Шепарда, которому удалили аппендицит.

Вице-чемпион Украины, как и "Вентспилс", выиграл два стартовых матча второго группового этапа у нидерландского "Зволле" и венгерского "Керменда". Поэтому в очной дуэли украинского и латвийского клубов определялся лидер группы. "Киев-баскет" уступил в стартовых двух четвертях – 20:21 и 18:24, но затем начал исправлять ситуацию. И две следующие 10-минутки гости взяли 22:17 и 21:16, добыв победу со счетом 81:78. В последние секунды соперники устроили состязание в исполнении штрафных бросков, но нервы у игроков украинской команды оказались крепкими. Полностью матч можно посмотреть ниже.

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Самыми результативными у украинской команды оказались американец Киндал Хилл (18 очков) и наши соотечественники Вячеслав Петров (16) и Богдан Близнюк (13).

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