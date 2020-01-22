"Киев-Баскет" досрочно вышел в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА

"Киев-Баскет" - "Зволле" / Фото: FIBA

"Киев-Баскет" вышел в плей-офф Кубка Европы ФИБА, одержав победу над "Зволле" в матче четвертого тура второго раунда турнира – 89:73. Киевляне захватили преимущество уже в первой четверти, выиграв ее с перевесом в 18 очков. Вторую десятиминутку команда Айнарса Багатскиса проиграла, но после успешной третьей четверти "Киев-Баскет" выигрывал с разницей в 26 баллов.

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Киев-Баскет одержал четвертую победу в четырех матчах, благодаря чему досрочно вышел в четвертьфинал Кубка Европы. В следующем туре киевляне сыграют с венгерским "Кермендом" на выезде.

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"Киев-Баскет" (Украина) – "Зволле" (Нидерланды) – 89:76 (31:13, 17:21, 28:16. 13:26)

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