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"Киев-Баскет" узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов

4 июля, 14:47

Украинский клуб сыграет с чемпионом Австрии "Капфенбергом"

Жеребьевка для украинцев
Жеребьевка для украинцев.

Состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда баскетбольной Лиги чемпионов. На этой стадии турнира Украину представляет серебряный призер Суперлиги столичный "Киев-Баскет". Наш клуб встретится с действующим чемпионом Австрии "Капфенбергом". Матчи состоятся 26 и 29 сентября.

Если украинцы выйдут в следующий раунд, то тут соперниками "Киев-Баскета" могут стать – "Антверпен" (Бельгия), "Бургос" (Испания), "Бонн" (Германия), "Варезе" (Италия), "Вентспилс" (Латвия), "Леткабелис" (Литва), "Торунь" (Польша) и "Нижний Новгород" (Россия).

Ранее мы писали, что баскетбольный клуб "Голден Стейт" оригинальным образом поздравил "Торонто" с первым в истории чемпионством, выкупив целую полосу в газете "Торонто Стар".

В шестом матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стейт" со счетом – 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22). "Торонто" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.


Кадры последнего матча финальной серии "Торонто" – "Голден Стейт". Фото AFP

Мы сообщали, что в сборной Украины начались разборки после провала на женском Евробаскете-2019. Наша команда потерпела три поражения и не смогла выйти из группы.

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Тег баскетбол, Лига чемпионов, Киев-Баскет

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Сегодня|Спорт

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