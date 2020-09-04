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"Киев-Баскет" верит в Месси

4 сентября, 19:43

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Тренерский штаб доволен комплектацией команды, по-видимому, ставка будет сделана на талантливых американцев

Насколько хорошо столичный коллектив готов к новому сезону? Понятно, что многие эксперты, судя по коэффициентам на сайте https://gg.bet/ru/basketball, готовы отдать золотые медали киевской команде уже сейчас, но пока "Киев-Баскет" не выглядит явным фаворитом.

Комплектация

В составе "Киев-Баскет" больше нет прошлогодних лидеров: Коренюка, Близнюка и Крутоуса. Это серьезная проблема. Тем более, подопечным Айнарса Багатскиса нужно будет выступать на международной арене.

Тренерский штаб доволен комплектацией команды, что удивительно. По-видимому, в новом сезоне ставка будет сделана на талантливых американцев: Месси, Янга и Джейкобсона. Именно они должны тащить команду на своих плечах, хотя только недавно присоединились к коллективу. Конечно, доверять новичкам нужно, однако наставник "Киев-Баскет" точно столкнется со шквалом критики, если киевляне не решат поставленную задачу. Сложная ситуация, но не будем забывать и о положительных моментах. Во-первых, в составе киевского клуба есть 12 игроков, каждый из которых готов стать ситуативным лидером. Во-вторых, главный тренер сможет менять стартовую пятерку на постоянной основе, в зависимости от стратегического плана на игру.

Цели и задачи на сезон

Можно предположить, что "Киев-Баскет" будет бороться за титул в новом сезоне, но конкретных задач перед командой пока не ставили. Это вполне объяснимо, ведь столичный клуб не провел еще ни одного официального матча. В предстоящем сезоне киевлянам придется играть по 3 матча в неделю. Столь напряженный график может негативно повлиять на результаты "Киев-Баскет". Если же говорить о настрое команды, то он боевой: все хотят добавить в коллекцию золотые медали.

Что касается выступлений на международной арене, то здесь речь уже не идет о чемпионских амбициях. Цель – отыграть максимально хорошо, не опустившись ниже определенного уровня.

Роман Редька

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