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"Киев-баскет" вырвал домашнюю победу у венгерского "Керменда" на последней секунде

18 декабря, 21:05

Украинская команда добыла вторую победу подряд и лидирует в группе Кубка Европы

Шепард принес "Киев-баскету" валидольную победу

Шепард принес "Киев-баскету" валидольную победу

Единственный оставшийся представитель Украины в баскетбольных еврокубках, "Киев-баскет", в среду добыл вторую победу подряд в Кубке Европы ФИБА. Вице-чемпион Украины успешно выступает уже на втором групповом этапе. Напомним, на прошлой неделе "Киев-баскет" победой над "Зволле" в Нидерландах стартовал во втором раунде.

Сегодня в столичном Дворце спорта "Меридиан" киевляне справились с венгерским "Кермендом". Встреча для хозяев вышла непростой. После трех четвертей "Киев-баскет" выигрывал с разницей девять очков, однако в последней 10-минутке гости сравняли счет. Все решил сольный проход американского защитника Кейси Шепарда, который отправил мяч в кольцо за 0,4 секунды до финальной сирены и принес команде победу – 80:78. Весь матч или его отдельные моменты можно посмотреть ниже.

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Самыми результативными у хозяев оказались Сергей Павлов (18 очков), Шепард (17), Киндалл Хилл и Максим Пустозвонов (по 11).

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Таким образом, "Киев-баскет" добыл вторую победу в группе К и делит первую строчку с латвийским "Вентспилсом". Между собой лидеры сыграют 7 и 22 января 2020 года.

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