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Клуб НБА попросил помощи у государства, а затем вернул 4 млн, узнав, что фонд исчерпался

28 апреля, 12:24

Александр Трикиша

"Лос-Анджелес Лейкерс" подавал заявку на получение помощи по Программе защиты зарплат

16-кратный чемпион НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" вернул 4,6 миллиона долларов в фонд помощи пострадавшим от коронавируса в США, узнав, что возможности программы были исчерпаны менее, чем через две недели после ее запуска, сообщает Sky Sports. Ранее мы писали, что клубам НБА разрешат открывать тренировочные базы, но с важным условием.

"Лейкерс" подали заявку на финансовую помощь в рамках Программы защиты зарплат администрации малого бизнеса, которая является частью пакета стимулирующих мер федерального правительства на сумму 2,2 триллиона долларов. Узнав о том, что программа исчерпала свои возможности, в клубе решили вернуть всю сумму.

"Лейкерс" получили право на получение кредита в рамках Программы защиты заработной платы. Однако, как только мы узнали, что средства по программе исчерпались, мы погасили кредит, чтобы финансовая поддержка была направлена ​​на тех, кто наиболее в этом нуждается", – говорится в заявлении клуба.

Ранее украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк жаловался, что ему негде поддерживать форму, так как все залы закрыты из-за пандемии.

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баскетбол НБА коронавирус Лос-Анджелес Лейкерс

Источник: Сегодня|Спорт

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