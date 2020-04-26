Клуб украинца готов принять на своей арене все оставшиеся матчи чемпионат Испании

Руководство каталонской "Барселоны", за которую выступает украинский центровой Артем Пустовой, выразило готовность принять на домашней арене все матчи оставшейся части чемпионата Испании по баскетболу – сообщает Eurohoops. Ранее мы писали, что чемпионат Испании по футболу думают доиграть на Канарах.

Федерация баскетбола Испании вместе с клубами обсудили возможный формат доигровки чемпионата. Планируется, что в мини-турнире примут участие 12 команд, при этом все матчи должны пройти в одном городе. Решение о продолжении сезона должно быть принято до 31 мая. Интересно, что готовность принять на домашней арене подобный турнир выразили также в "Гран-Канарии" и "Андорре".

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Напомним, что Испания является одной из наиболее пострадавших от болезни стран мира. На сегодняшний день там зарегистрировано более 223 тысячи зараженных — это второй показатель в мире и первый – в Европе. При этом зафиксировано более 22 тысячи смертельных случаев.

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