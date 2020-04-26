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Клуб украинца готов принять на своей арене все оставшиеся матчи чемпионат Испании

26 апреля, 16:22

Елена Павлова

Планируется, что в мини-турнире примут участие 12 команд

Руководство каталонской "Барселоны", за которую выступает украинский центровой Артем Пустовой, выразило готовность принять на домашней арене все матчи оставшейся части чемпионата Испании по баскетболу – сообщает Eurohoops. Ранее мы писали, что чемпионат Испании по футболу думают доиграть на Канарах.

Федерация баскетбола Испании вместе с клубами обсудили возможный формат доигровки чемпионата. Планируется, что в мини-турнире примут участие 12 команд, при этом все матчи должны пройти в одном городе. Решение о продолжении сезона должно быть принято до 31 мая. Интересно, что готовность принять на домашней арене подобный турнир выразили также в "Гран-Канарии" и "Андорре".

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Напомним, что Испания является одной из наиболее пострадавших от болезни стран мира. На сегодняшний день там зарегистрировано более 223 тысячи зараженных — это второй показатель в мире и первый – в Европе. При этом зафиксировано более 22 тысячи смертельных случаев.

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