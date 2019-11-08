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Клуб украинского центрового имеет самый большой бюджет в Евролиге

8 ноября, 19:06

"Барселона", за которую выступает Артем Пустовой, располагает 41 миллионом евро

"Барселона" в Евролиге/Фото www.euroleague.net

"Барселона" в Евролиге/Фото www.euroleague.net

Известное французское издание L’Equipe представило рейтинг клубов Евролиги, расставленных по величине их бюджетов. Первой в списке оказалась "Барселона", за которую выступает украинский центровой Артем Пустовой – в распоряжении каталонцев 41 миллион евро. Также в первую тройку вошли московский ЦСКА и мадридский "Реал". Ранее мы писали, что "Барселона" не отпустила своего игрока в сборную Украины.

Вот полный рейтинг клубов Евролиги:

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  1. "Барселона" – 41 миллион евро
  2. ЦСКА – 40,7
  3. "Реал" – 40
  4. "Химки" – 33,3
  5. "Милан" – 31
  6. "Фенербахче" – 30
  7. "Зенит" – 26,7
  8. "Анадолу Эфес" – 24
  9. "Маккаби" – 24
  10. "Бавария" – 23
  11. "Баскония" – 16
  12. "Олимпиакос" – 16
  13. "Валенсия" – 15
  14. "Панатинаикос" – 14
  15. "Жальгирис" – 1,9
  16. АСВЕЛ – 11,4
  17. "Альба" – 11
  18. "Црвена Звезда" – 8,3

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В регулярном чемпионате Евролиги в этом сезоне "Барселона" пока идет на третьем месте – 15 очков после шести поединков. Лидирует миланская "Олимпия" с 18 очками.

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рейтинг Барселона Реал Мадрид ЦСКА Москва Евролига

Источник: L’Equipe

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