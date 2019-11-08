Клуб украинского центрового имеет самый большой бюджет в Евролиге

Известное французское издание L’Equipe представило рейтинг клубов Евролиги, расставленных по величине их бюджетов. Первой в списке оказалась "Барселона", за которую выступает украинский центровой Артем Пустовой – в распоряжении каталонцев 41 миллион евро. Также в первую тройку вошли московский ЦСКА и мадридский "Реал". Ранее мы писали, что "Барселона" не отпустила своего игрока в сборную Украины.
Вот полный рейтинг клубов Евролиги:
- "Барселона" – 41 миллион евро
- ЦСКА – 40,7
- "Реал" – 40
- "Химки" – 33,3
- "Милан" – 31
- "Фенербахче" – 30
- "Зенит" – 26,7
- "Анадолу Эфес" – 24
- "Маккаби" – 24
- "Бавария" – 23
- "Баскония" – 16
- "Олимпиакос" – 16
- "Валенсия" – 15
- "Панатинаикос" – 14
- "Жальгирис" – 1,9
- АСВЕЛ – 11,4
- "Альба" – 11
- "Црвена Звезда" – 8,3
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В регулярном чемпионате Евролиги в этом сезоне "Барселона" пока идет на третьем месте – 15 очков после шести поединков. Лидирует миланская "Олимпия" с 18 очками.
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