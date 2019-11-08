Клуб украинского центрового имеет самый большой бюджет в Евролиге

"Барселона" в Евролиге/Фото www.euroleague.net

Известное французское издание L’Equipe представило рейтинг клубов Евролиги, расставленных по величине их бюджетов. Первой в списке оказалась "Барселона", за которую выступает украинский центровой Артем Пустовой – в распоряжении каталонцев 41 миллион евро. Также в первую тройку вошли московский ЦСКА и мадридский "Реал". Ранее мы писали, что "Барселона" не отпустила своего игрока в сборную Украины.

Вот полный рейтинг клубов Евролиги:

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"Барселона" – 41 миллион евро ЦСКА – 40,7 "Реал" – 40 "Химки" – 33,3 "Милан" – 31 "Фенербахче" – 30 "Зенит" – 26,7 "Анадолу Эфес" – 24 "Маккаби" – 24 "Бавария" – 23 "Баскония" – 16 "Олимпиакос" – 16 "Валенсия" – 15 "Панатинаикос" – 14 "Жальгирис" – 1,9 АСВЕЛ – 11,4 "Альба" – 11 "Црвена Звезда" – 8,3

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В регулярном чемпионате Евролиги в этом сезоне "Барселона" пока идет на третьем месте – 15 очков после шести поединков. Лидирует миланская "Олимпия" с 18 очками.

А в НБА за неосторожное слово тренера оштрафовали на 50 тысяч долларов. Наставник "Клипперс" Док Риверс наговорил журналистам лишнее.

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