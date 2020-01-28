Коби Брайант будет включен в Зал славы в 2020 году

Коби Брайант / Фото: Reuters

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Легендарный защитник "Лейкерс" Коби Брайант будет введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита. Об этом сообщает известный инсайдер Шэмс Чарания. Отмечается, что он войдет в Зал славы вместе с Кевином Гарнеттом и Тимом Данканом.

"Эта церемония обещает быть самой грандиозной в истории, учитывая, что в Зал славы будут включены Кобе, Тим Данкан и Кевин Гарнетт. Мы будем чествовать Кобе так, как он этого заслуживает", – приводятся слова председателя Зала славы Джерри Коланджело.

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Напомним, что 26 января 41-летний Коби Брайант разбился на вертолете в Калабасасе. На борту находились 9 человек, в том числе его 13-летняя дочь Джианна.

Брайант завершил карьеру игрока в 2016 году. За это время он пять раз выигрывал чемпионские титулы НБА и дважды становился победителем Олимпиады (2008 и 2012).

Ранее мы писали, что названы имена всех жертв крушения вертолета Коби Брайанта в Калифорнии. Кроме самого баскетболиста и его дочери, погибли еще семь человек.

Смотрите, как фанаты почтили память Коби Брайанта в Лос-Анджелесе:

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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