Коби Брайант может быть посмертно внесен в Зал славы баскетбола

Коби Брайант / Фото: Reuters

Легендарный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант вошел в число номинантов 2020 года на введение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Также в число номинантов попали: Тим Данкан, Кевин Гарнетт, Тамика Кэтчингс, а также тренеры Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон и Руди Томьянович. Легенда "Лейкерс" погиб в результате крушения 26 января в пригороде Лос-Анджелеса вместе с 13-летней дочерью Джианной. Ранее мы писали, что церемонию прощания с Коби Брайантом назначили на дату, связанную с его номером.

Согласно правилам, претендент может попасть в Зал славы баскетбола спустя четыре года после завершения карьеры. Также в правилах есть пункт, что лауреат может быть включен в любой момент за значительный вклад в баскетбол.

Отметим, что Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. В последнем матче в карьере он набрал 60 очков в поединке против "Юта Джаз". Брайант является пятикратным чемпионом НБА, 18 раз он участвовал в Матче звезд НБА, в составе сборной США дважды побеждал на Олимпийских играх. За свою карьеру он провел 1346 игры и заработал 33643 очков (25 в среднем за игру).

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Новых членов Зала славы определят 4 апреля, их имена будут объявлены во время "Финала четырех" NCAA.

Ранее мы сообщали, что вертолет, на котором разбился Коби Брайант, не имел лицензиидля полета во время тумана.

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

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