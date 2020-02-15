Коби Брайант может быть посмертно внесен в Зал славы баскетбола

Легендарный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант вошел в число номинантов 2020 года на введение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Также в число номинантов попали: Тим Данкан, Кевин Гарнетт, Тамика Кэтчингс, а также тренеры Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон и Руди Томьянович. Легенда "Лейкерс" погиб в результате крушения 26 января в пригороде Лос-Анджелеса вместе с 13-летней дочерью Джианной. Ранее мы писали, что церемонию прощания с Коби Брайантом назначили на дату, связанную с его номером.
Согласно правилам, претендент может попасть в Зал славы баскетбола спустя четыре года после завершения карьеры. Также в правилах есть пункт, что лауреат может быть включен в любой момент за значительный вклад в баскетбол.
Отметим, что Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. В последнем матче в карьере он набрал 60 очков в поединке против "Юта Джаз". Брайант является пятикратным чемпионом НБА, 18 раз он участвовал в Матче звезд НБА, в составе сборной США дважды побеждал на Олимпийских играх. За свою карьеру он провел 1346 игры и заработал 33643 очков (25 в среднем за игру).
Новых членов Зала славы определят 4 апреля, их имена будут объявлены во время "Финала четырех" NCAA.
Ранее мы сообщали, что вертолет, на котором разбился Коби Брайант, не имел лицензиидля полета во время тумана.
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