Коби Брайант оставил жене в наследство сотни миллионов

Вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса получит в наследство около 200 миллионов долларов, сообщает ESPN. Именно столько составляет доля Брайанта в компании BodyArmor по производству спортивных напитков. Ранее мы писали, что перстень Коби Брайанта перепродали за огромные деньги.

В 2018 году основатель BodyArmor Майк Реполе продал большую долю бренда. Общая стоимость сделки составила около 2 миллиарда долларов. Доля Брайанта составила около 200 миллионов, которые достанутся Ванессе.

Напомним, что накануне за личные вещи Коби Брайанта на аукционе выручили в восемь раз больше ожидаемой суммы. С молотка ушли 86 личных вещей легендарного баскетболиста, в том числе и золотое кольцо с восемью бриллиантами и выгравированной фамилией баскетболиста в честь победы на Олимпиаде-2012.

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Напомним, Коби Брайант погиб в результате падения вертолета 26 января возле Калабаса – пригорода Лос-Анджелеса. На борту вертолета Sikorsky S-76 находилось девять человек, в том числе и 13-летняя дочь Брайанта Джианна-Мария Оноре – все пассажиры погибли. Последний маршрут Коби: карта рокового полета, запись переговоров с диспетчером и мнение пилота.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. В последнем матче в карьере он набрал 60 очков в поединке против "Юта Джаз". Брайант является пятикратным чемпионом НБА, 18 раз он участвовал в Матче звезд НБА, в составе сборной США дважды побеждал на Олимпийских играх. За свою карьеру он провел 1346 игр и заработал 33 643 очка (25 в среднем за игру).

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

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