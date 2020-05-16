Коби Брайант погиб мгновенно, а пилота вертолета проверили на наркотики: заключения экспертов

В крови баскетболиста обнаружили препарат, который используется для лечения синдрома дефицита внимания

В США опубликовали отчеты коронера о вскрытии жертв авиакатастрофы, в которой 26 января 2020 года в Калифорнии погиб легендарный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант, его старшая дочь Джианна и еще семь человек, включая пилота. Ранее мы сообщали, что вертолетная компания отрицает вину в смерти Брайанта - фирма не несет ответственность за "божье деяние".

Судмедэксперты в США пришли к выводу, что что все девять человек, находившихся на борту вертолета, погибли мгновенно от травм, несовместимых с жизнью.

"28 января причиной смерти всех девяти погибших был признан несчастный случай", – говорится в отчете о вскрытии.

Реклама Коби Брайант, его дочь и место крушения вертолета / Фото: Metro.co.uk

Также было доказано, что пилот вертолета Ара Зобаян не употреблял перед вылетом спиртных напитков и наркотиков. А в крови самого Брайанта был обнаружен препарат, который используется для лечения синдрома дефицита внимания, гиперактивности и нарколепсии.

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А экспертам удалось восстановить и картину происшествия. Ара Зобаян, который часто летал с Брайантом, стремительно поднялся вверх, и ему почти удалось прорваться сквозь облака, когда вертолет резко повернул налево и погрузился в травянистые дубовые холмы внизу.

Обломки вертолета Коби Брайанта / Фото: Reuters

Когда произошел удар о землю, воздушное судно летело со скоростью около 184 миль в час (296 км/ч). Удар вызвал пожар, а обломки разбросало на площади размером с футбольное поле. Пламя охватило обломки, но было установлено, что ожоги на телах произошли после смерти. Национальный совет по безопасности на транспорте не установил причину аварии, но заявил, что у вертолета не было никаких признаков механического отказа.

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Тем не менее вдова Коби Брайанта судится с владельцем рокового вертолета.

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