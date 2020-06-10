"Когда я стану президентом, сделаю марихуану бесплатной": скандальная предвыборная программа звезды НБА

Также 40-летний бывший форвард обещал каждому американцу по бесплатной коробке хлопьев раз в месяц

Чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Метта Уорлд Пис – более известный как скандалист Рон Артест, сделал громкое заявление по поводу своего будущего. Один их лучших игроков оборонительного плана Национальной ассоциации, который успел также поиграть за "Чикаго", "Индиану" и "Сакраменто", планирует баллотироваться на пост президента США в 2024 году и уже сделал ряд предвыборных обещаний.

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"Когда я стану президентом в 2024 году, то не только легализую марихуану, но и сделаю ее бесплатной", – написал Уорлд Пис на своей странице в Twitter.

Также 40-летний бывший форвард обещал каждому американцу по бесплатной коробке хлопьев раз в месяц и собирается узаконить свободную продажу грудного молока.

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Отметим, что в начале мая бывший баскетболист заявил, что принял решение взять фамилию своей жены – Метта Сэндифорд-Артест. Урожденный Рон Артест впервые изменил имя в 2011 году, когда и выбрал для себя Уорлда Писа.

Ранее мы также сообщали, что чемпион НБА требует смертной казни полицейскому, убившему Джорджа Флойда.

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