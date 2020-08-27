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Команды НБА бойкотировали игру из-за новых выстрелов полиции в афроамериканца

27 августа, 07:36

Олег Люлька Олег Люлька

После отказа от проведения игры со стороны "Милуоки" и "Орландо", НБА перенесла три матча. Под угрозой - финиш сезона

Баскетболисты "Милуоки Бакс" бойкотировали пятый матч серии первого раунда плей-офф НБА против "Орландо Мэджик". Об этом сообщил журналист ESPN Эдриан Войнаровски. Встреча должна была начаться накануне в 23:00 по киевскому времени в Орландо. Однако в запланированное время игроки "Бакс" так и не появились на площадке. Этим они выразили протест против действий полиции в отношении афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша.

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По словам полицейских, 29-летний Джейкоб был причастен к инциденту, связанному с домашним насилием. При этом появилось видео, как стражи закона несколько раз стреляют Блейку в спину, когда тот пытается сесть в машину. Сейчас мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Отметим, что игроки "Орландо" поддержали бойкот со стороны "Милуоки". Они появились на площадке, провели разминку, однако спустя время вернулись в раздевалку.

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После этого Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение отложить три матча серии первого раунда плей-офф, о чем сообщила у себя в Twitter. Помимо поединка "Милуоки" – "Орландо", перенесены также игры "Хьюстон" – "Оклахома" и "Лейкерс" – "Портленд". Под вопросом оказалось и завершение сезона НБА.

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