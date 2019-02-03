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Команды с участием украинских баскетболистов проиграли матчи НБА

Сегодня, 10:27

"Атланта Хокс" с Лэнем проиграла "Финиксу", а "Лос-Анджелес Лейкерс" с Михайлюком уступили "Голден Стейт"

Алексей Лэнь
Алексей Лэнь. Фото: AFP
Команды с участием украинских баскетболистов проиграли матчи НБА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6a3/fea/5c56a3fea75c9.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6a3/fea/5c56a3fea75c9.png Баскетбол "Атланта Хокс" с Лэнем проиграла "Финиксу", а "Лос-Анджелес Лейкерс" с Михайлюком уступили "Голден Стейт"

В ночь на воскресенье в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли поединки регулярного чемпионата с участием украинских игроков: центрового "Атланты" Алексея Лэня и атакующего защитника "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослава Михайлюка. Украинцы получили игровое время, но их команды уступили.

Святослав Михайлюк отыграл всего две минуте в матче "Голден Стейт" – "Лейкерс" (115:101) и набрал два очка. Алексей Лэнь за 18 минут в матче "Финикс" – "Атланта" (112:118) набрал 7 очков, сделал 9 подборов и 1 результативную передачу.

В турнирной таблице Восточной конференции НБА "Атланта" занимает 12-е место и пока не попадает в плей-офф, как и "Лейкерс", идущий на десятом месте в Западной конференции.

Ранее мы писали, что украинцы обыграли легионеров в Матче звезд баскетбольной Суперлиги. Команды на двоих набрали более 300 очков, а самым полезным был признан защитник "Киев-Баскета" Павел Крутоус, набравший 42 очка.

Недавно украинец Алексей Лэнь повторил личный рекорд результативности в сезоне. Украинский баскетболист набрал 24 очка, сделал 11 подборов и 3 передачи в матче "Атланта" – "Оклахома".

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Тег НБА , баскетболист, Алексей Лэнь, Лос-Анджелес Лейкерс, Святослав Михайлюк, Атланта Хокс

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Сегодня|Спорт

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