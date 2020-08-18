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Комментатор на эмоциях допустил опечатку, а его отстранили от работы за расизм

18 августа, 22:46

Елена Павлова Елена Павлова

Американский ведущий извинился за ошибку, которая может стоить ему работы

Клуб НБА "Шарлотт Хорнетс" на неопределенный срок отстранил от работы своего радиокомментатора Джона Фоке, который на странице в социальной сети сделал запись с расистским словом "нигер". Об этом "Шершни" сообщил на странице в Twitter. Ранее мы также писали, что тренер "Баварии" уволен за расистские словечки во время обсуждения игроков.

"Шарлотт Хорнетс" осведомлен о недавнем сообщении в социальных сетях радиоведущего Джона Фоке. Как организация, мы не одобряем такой язык. Джон отстранен от должности на неопределенный срок, поскольку мы расследуем этот инцидент более тщательно", — написал клуб.

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Фоке отработал комментатором в "Шарлотт" один сезон. Он извинился за появление слова с расистским подтекстом в своей записи и заявил, что произошла опечатка. Предположительно Фоке случайно написал слово "нигер" вместо "Наггетс", делясь впечатлениями от матча плей-офф НБА "Денвер" — "Юта" (135:125).

"Юта Джазз" – "Денвер Наггетс"

"Юта Джазз" – "Денвер Наггетс" / Фото: Reuters

"Я допустил кошмарную ошибку, когда писал в Twitter о матче "Денвер" – "Юта". Не знаю, как у меня получилась эта опечатка, однако я не собирался и не собираюсь использовать данное слово. Принимаю на себя всю ответственность за свои действия. Мне просто дурно после этого момента. Мне искренне жаль, что это произошло. Прошу прощения у тех, кого я обидел", – цитирует Фоке The Charlotte Observer.

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Мы также сообщали, что баскетболиста выгнали из команды за протесты против коронавируса.

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