Конкуренты Лэня в ожидании: украинский центровой "Атланты" подвернул голеностоп

Алексей Лэнь набрал 9 очков / Фото: Getty Images

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь подвернул левый голеностоп и теперь рискует пропустить грядущий выездной матч регулярного чемпионата НБА против "Денвера", который состоится этой ночью. Об этом сообщил журналист The Athletic Крис Киршнер. Напомним, что данное повреждение не первое для большого "Хоукс" в этом сезоне. Мы уже писали, украинский центровой играл в НБА, превозмогая боль, но может не выйти против "Филадельфии". Также в предсезонке его беспокоила спина.



Лэнь получил травму в воскресном поединке против "Портленда" (113:124). И его готовность будет определена уже ближе к началу матча против "Денвера". Конкуренты украинца по позиции Дэмиан Джонс и Бруно Фернандо получат больше игрового времени, если Лэню в конечном итоге придется пропустить игру. Ранее мы рассказывали, чтоукраинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь зажигал в матче с "Чикаго".

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Отметим, что Алексей начал сезон-2019/20, набирая в среднем четыре очка и 4,4 подбора при точности 33,3% с игры и 11,8% из-за дуги в качестве стартового центрового "Хоукс".

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