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Конкурс бросков сверху в НБА прошел со скандалом из-за сговора судей

16 февраля, 18:05

На итоги зрелищного действа предварительная договоренность оценщиков не повлияла

Деррик Джонс-младший в действии

Деррик Джонс-младший в действии / Фото: Reuters

В Чикаго продолжается звездный уик-энд НБА. В первый день, в пятницу, украинец Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд НБА. А в суботу на Матче всех звезд провели несколько конкурсов.

Как мы сообщали, форвард "Майами" выиграл конкурс данков НБА в космическом прыжке. Правда, само зрелищное мероприятие прошло с небольшим скандальчиком в судейской бригаде. Сразу трое членов жюри, среди которых были баскетболистка Кэндэйс Паркер и рэпер Коммон, заявили, что существовала внутренняя договоренность выставить Деррику Джонсу и Аарону Гордону одинаковые оценки за последний бросок сверху в финале. Таким образом, организаторы сговора хотели провести еще один, дополнительный, раунд. Но кто-то предварительную договоренность нарушил – и Джонс победил. В жюри также входили легенды баскетбола Скотти Пиппен и Дуэйн Уэйд, а также актер Чедвик Боузмэн. Осталось неизвестным, кто и почему из судей нарушил соглашение при выставлении оценок. Смотрите сами зрелищные данки в исполнении настоящих мастеров.

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Источник: Планета Баскетбол

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