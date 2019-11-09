Король НБА вошел в историю, повторив достижение Мэлоуна и Абдул-Джаббара

Леброн Джеймс / Фото: Reuters

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА против "Майами Хит" набрал 25 очков и помог своей команде победить со счетом 95:80.

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34-летний Леброн достиг отметки в 1000 матчей, в которых он набирал 20 и более очков. Это третий результат в истории лиги.

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На втором месте Карим Абдул-Джаббар – 1122, а на первом Карл Мэлоун 1134.

Отметим, что "Лейкерс" с Леброном Джеймсом на сегодняшний день занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции с семью победами в восьми стартовых матчах.

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Отметим, что дом в пригороде Лос-Анджелеса Король Джеймс приобрел в прошлом году, когда перебрался из "Кливленда" в "Лейкерс". Ранее мы отмечали, что самые большие кольца в истории НБА получили "Динозавры".

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