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"Король" НБА вошел в историю с королевским достижением

20 ноября, 09:27

Леброн Джеймс установил уникальный рекорд в НБА

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс / Фото: Reuters

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата с "Оклахома-Сити Тандер".

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"Лейкерс" на своем паркете победили "Оклахому" со счётом 112:107, а Джеймс записал на свой счет 25 очков, 11 подборов и 10 передач.

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Очередной трипл-дабл позволил Леброну стать первым игроком в истории НБА, на счету которого есть как минимум по одному трипл-даблу в матчах со всеми 30 командами лиги.

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34-летний Джеймс, первый номер драфта НБА 2003 года, выступает за "Лейкерс" с 2018 года. Ранее он защищал цвета "Кливленд Кавальерс" и "Майами Хит", в составе которых трижды стал чемпионом ассоциации.

Кстати, Украина с проблемами обыграла Португалию в отборе на Евробаскет. Наша женская команда после поражения в Бельгии одержала победу в Харькове.

Ранее мы рассказывали, чтоукраинец Лэнь не устоял в матче НБА против Леброна Джеймса и компании. Его "Атланта" проиграла "Лейкерс" в Лос-Анджелесе, а украинский центровой набрал всего три очка.

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баскетбол НБА Леброн Джеймс

Источник: Сегодня|Спорт

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