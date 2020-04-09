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Коронавирус на годы вперед: Евробаскет пришлось перенести на 2022 год

9 апреля, 20:31

Александр Трикиша

Чемпионат Европы пришлось перенести на год вперед, чтобы не пересекаться с Олимпиадой

Международная федерация баскетбола в связи с переносом Олимпиады-2020 из-за эпидемии коронавируса сместила на год проведение чемпионатов Европы и Америки по баскетболу на лето 2022 года. Изначально турниры должны были пройти в 2021 году. Ранее мы писали, что коронавирус съедает миллионы: зарплаты украинских звезд НБА – под угрозой. Из-за пандемии баскетболисты Михайлюк и Лэнь точно не получат всех денег, которые полагались им по контракту.

Накануне МОК постановил, что Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Исходя из этого, ФИБА внесла изменения в свой календарь:

  • Отборочный олимпийский турнир пройдет с 22 июня по 4 июля 2021 года.
  • Евробаскет-2020 и чемпионат Америки-2020 перенесены на период с 1 по 18 сентября 2022 года.
  • Чемпионат Африки 2021 (24 августа – 5 сентября) и чемпионат Азии ​​2021 (17-29 августа) перенесены на одну и две недели соответственно, чтобы избежать пересечения с календарем Олимпийских игр в Токио.
  • Женский чемпионат Америки-2021 перенесен на 20-27 июня 2021 года, перед Олимпиадой-2020, в эти же даты пройдет и женский Евробаскет-2021 (17-27 июня 2021 года). Четыре женских континентальных кубка позволят отобрать 16 команд, которые примут участие в отборочных турнирах чемпионата мира по баскетболу среди женщин в феврале 2022 года.

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баскетбол ФИБА Евробаскет

Источник: Сегодня|Спорт

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