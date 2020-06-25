Коронавирус обнаружен у самого звездного украинского баскетболиста с зарплатой 4 млн долларов

Центровой клуба НБА "Сакраменто Кингс" Алексей Лэнь ушел на изоляцию. Вирус обнаружен и у двух его партнеров

Коронавирус обнаружен у самого звездного украинского баскетболиста современности – 27-летнего центрового американского клуба НБА "Сакраменто Кингс" Алексея Лэня. О заражении уроженец Антрацита Луганской области, который за океаном зарабатывает 4 255 000 долларов в год, сообщил в сторис Instagram. Ранее COVID-19 был диагностирован у четырех игроков одного клуба НБА.

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Алексей Лэнь / Фото: Reuters

"Я хочу поблагодарить "Сакраменто Кингс" за их большую заботу и НБА за внедрение протоколов, позволяющих мне обнаружить коронавирус на ранней стадии, – заявил Алексей Лэнь. – Я сразу же отправился в изоляцию и с нетерпением жду, когда смогу выздороветь и присоединиться к своим товарищам по команде для борьбы за плей-офф"

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Отметим, что украинец Алексей Лэнь – не единственный игрок "Сакраменто", у которого обнаружен коронавирус. Кроме него, положительные тесты сдали также американский форвард "Королей" Джабари Паркер и багамский защитник калифорнийцев Бадди Хилд.

Смотрите, как Алекс Лэнь играет за "Сакраменто"

Алексей Лэнь в игре "Сакраменто" против "Торонто", 15 очков, 2 блок-шота, 7 подборов

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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