Коронавирус съедает миллионы украинцев: зарплаты наших звезд НБА – под угрозой

Из-за пандемии баскетболисты Михайлюк и Лэнь точно не получат всех денег, которые полагались им по контракту

Владельцы клубов НБА могут получить миллионы долларов в виде возврата заработной платы игроков в случае заключения компенсационной сделки с профсоюзом баскетболистов лиги. Впрочем, любая компенсационная сделка между владельцами и профсоюзом будет подразумевать возмещение по всем контрактам, включая соглашения укранских спортсменов Алексея Лэня и Святослава Михайлюка – сообщает CNBC.

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Сильнее всего сложившаяся ситуация ударит по игрокам НБА, которые получают свои зарплаты авансом и по 6-месячному циклу. Агенты обычно предпочитают 12-месячные планы платежей (начиная с 15 ноября и заканчивая 1 ноября следующего года), чтобы защитить баскетболистов от перерасхода средств и избавить от возможных проблем с финансами после окончания сезона.

Если лига не просто перенесет, а отменит какие-то матчи сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса, то имеет право не платить баскетболистам 1,08% их зарплаты за каждую отмененную встречу.

Леброн Джеймс / Фото: Reuters Реклама

Небольшая часть звездных игроков, таких как Блэйк Гриффин (зарплата 34 миллиона долларов за сезон-2019/20), Кевин Дюрэнт (37,2 миллиона), Леброн Джеймс (37,4 миллиона) и некоторые другие клиенты агента Рича Пола, получили в этом сезоне максимально возможные 50% аванса. Если лига включит форс-мажорный механизм удержания зарплаты, может оказаться, что эти игроки уже заработали за сезон больше, чем имеют право. В таком случае, им придется возвращать миллионы долларов.

Святослав Михайлюк / Фото: Getty Images В тренде От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

Алексей Лэнь / Фото: Reuters

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Согласно данным американским СМИ, части своих жалований придется лишиться и украинским баскетболистам НБА. Напомним, легкий форвард "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк получает 1 452 273 долларов в год, а центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лэнь – 4 255 000 долларов в год.

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