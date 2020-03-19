Коронавирус уже не страшен: в Китае готовятся к возобновлению чемпионата по баскетболу

Пока в Америке и Европе большинство спортивных мероприятий отменяют или переносят, в бывшем очаге заражения коронавирусом уже отходят от болезни. В Китае в ближайшее время собираются не только возобновить обучение в школах, но и проводить некоторые спортивные турниры. В частности готовятся к возобновлению национального чемпионата по баскетболу. К слову, читайте, как четыре баскетболиста одного клуба НБА заразились коронавирусом.

В Поднебесной считают, что ситуация с коронавирусом уже стабилизировалась и жизнь должна идти дальше. Вполне возможно, что в Китае сейчас безопаснее переносить коронавирус, чем в США или Европе. Так баскетбольный чемпионат страны предварительно собираются возобновить 2 апреля. Для этого лига призывает всех иностранных игроков вернуться в Китай и приступить к тренировкам. Например, только легионеров из США насчитывается около 40. Если же они не прибудут в расположение клубов, с которыми у них контракты, то их навсегда дисквалифицируют в китайском баскетболе. На данный момент формат продолжения сезона еще не утвержден .

Реклама

Узнайте о том, что НБА думает играть в тренировочных залах после окончания карантина.

Смотрите решающий бросок в Матче всех звезд НБА-2020

Энтони Дэвис забивает решающий штрафной в Матче всех звезд-2020

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама